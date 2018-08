30. August 2018, 22:18 Uhr Mitten in Wolfratshausen Cliff-Diver an der Loisach

Der Sprung ins kalte Wasser kann manchen Zuschauer erschrecken

Kolumne von Benjamin Emonts

Die Klippenspringer von Acapulco sind weltweit berühmt für ihre spektakulären Sprünge. Verfolgt von den Blicken gespannter Touristen stürzen sie sich mehrmals am Tag 40 Meter von einem Felsen in die Tiefe, um dann mit ausgebreiteten Armen kopfüber im Pazifik zu landen. Im Auge des Betrachters ist das ziemlich verrückt. Seine Reaktionen reichen meist von Entsetzen bis hin zu Erstaunen.

Nun ist die Loisach in Wolfratshausen zugegebenermaßen nicht der Pazifik, und der Sebastianisteg, der über die Loisach führt, ist beileibe kein 40 Meter hoher Felsvorsprung. Die entsetzten Blicke zweier Gäste im Biergarten neben dem Fluss aber erinnern doch stark an jene vor der Küste Acapulcos. Als sich die Kinder der Leute gerade um ein Schnitzel mit Pommes streiten, fällt ihnen ein junges Mädchen auf, das bei lächerlichen 18 Grad in einem Badeanzug aus der Böschung huscht und am Biergarten entlang rennt. Der Vater schüttelt zunächst ungläubig den Kopf, die Mutter wirft ihm fragende Blicke zu. Das Mädchen - der Beobachter schätzt es spontan auf "höchstens zehn Jahre" - läuft weiter auf den drei Meter hohen Steg und klettert zum allgemeinen Entsetzen auf die Balustrade. Es passiert das Unfassbare. Das Kind springt, das Wasser spritzt. Der Beobachter blickt im Biergarten hilfesuchend um sich, er scheint gar zu überlegen, selbst loszuspringen und erste Hilfe zu leisten. Da steigt das Mädchen aber bereits fröhlich das Ufer hinauf und grinst.

Ganz fassen können sie das nicht. "Die Strömung ist doch viel zu stark", sagt der Mann. Ein Lokalbesucher versichert, sie bräuchten sich nicht sorgen. "Die Kinder machen das jeden Tag", sagt er. Ganz wie die Klippenspringer von Acapulco.