24. Februar 2019, 21:55 Uhr Wolfratshausen Betrüger locken mit falschem Gewinn

Einen Anruf von Betrügern hat eine 30 Jahre alte Wolfratshauserin am Freitagnachmittag erhalten. Der Polizei zufolge wurde der Frau von einer angeblichen Firma mitgeteilt, dass sie in einem Gewinnspiel 32 000 Euro gewonnen habe. Um das Geld zu erhalten, müsse sie allerdings eine sogenannte "Steam-Karte" im Wert von 600 Euro kaufen - eine Guthabenkarte, die man online einlösen und mit der man sich die Transportkosten sparen könne. Die Wolfratshauserin durchschaute den fadenscheinigen Betrugsversuch, verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor solchen Gewinnversprechen. Sie seien falsch, Geld gebe es nicht. Wer angerufen werde, solle auf Forderungen nicht eingehen, sondern Namen, Telefonnummer sowie Gesprächsinhalt notieren und dies der Polizei melden.