24. Februar 2019, 21:55 Uhr Wolfratshausen Betonbrocken kracht in Linienbus

Arbeiter stemmt Stein aus Fenster und trifft RVO-Fahrzeug

Das hätte böse enden können: Ein großer Steinbrocken hat am Freitag die Seitenscheibe eines Linienbusses in Wolfratshausen durchschlagen. Nach Angaben der Polizei war der RVO-Bus gegen 10.45 Uhr auf der Sauerlacher Straße in östlicher Richtung unterwegs, als der Fahrer plötzlich einen lauten "Schnalzer" hörte. Er fuhr an den rechten Straßenrand, stoppte und suchte nach dem Grund für das seltsame Geräusch. Dabei sah er, dass die Scheibe zerbrochen war und ein Betonbrocken von der Größe eines Ziegelsteins im Fußraum lag. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Polizei stellte sich rasch heraus, dass der große Stein nicht mit Absicht gegen den Bus geworfen worden war. Die Wolfratshauser Beamten überprüften bei ihren Ermittlungen auch eine Baustelle neben der Sauerlacher Straße. Dort hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen der Betonbrocken beim Herausstemmen eines Fensters in zweieinhalb Metern Höhe gelöst. Das Geschoss war über den zwei Meter hohen Sicherungszaun geflogen und schließlich auf den vorbeifahrenden Bus geprallt. Das Malheur unterlief der Polizei zufolge einem 25 Jahren alten Bauarbeiter aus Schäftlarn.

Durch den Brocken entstand ein Sachschaden am RVO-Bus in Höhe von rund 1500 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.