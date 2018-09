7. September 2018, 21:54 Uhr Wolfratshausen Bergtouren im Porträt

Die DAV - Sektion Wolfratshausen lädt alle Interessierten am Mittwoch, 12. September, zu einem Lichtbildvortrag ein. 17 Bergtouren mit den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden in Oberbayern und Tirol stellt Andreas Henninghausen in seinem Vortrag vor. Da zu jeder Tour im 3D-Bild die Auf- und Abstiegsroute gezeigt und der Weg erläutert werden, können die Tourvorschläge als Anregung für kommende Touren und Ergänzung der eigenen Tourenbibliothek genutzt werden. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Flößerstube in Wolfratshausen. Für nähere Informationen steht die Leiterin der Sektionsabende, Frau Sylvia Buchmeyer, unter Telefon 08178/8132 zur Verfügung.