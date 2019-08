1. August 2019, 22:07 Uhr Wolfratshausen Baustellenfest auf der Faulhaberstraße

Die Sanierung der Faulhaberstraße in Waldram, die sich schon seit Mai hinzieht und noch bis 14. August dauern soll, strapaziert die Geduld der Ortsteilbewohner. Die aber machen nun aus der Not eine Tugend und feiern am Samstag, 3. August ein Baustellenfest auf der komplett gesperrten Hauptverkehrsader. "Faulhaberstraße - die Unendliche" lautet das Motto laut Ankündigung der Anwohnerin und "Hinterhalt"-Betreiberin Assunta Tammelleo. Mit dabei sind der Edeka-Markt von Klaus Heininger und der benachbarte Gasthof zur Post. Von circa 11 bis 20 Uhr soll es auf der Straße "Essen, Trinken, gute Laune und viel Musik" geben, kündigt Tammelleo an. Eine Blaskapelle werde spielen, "vielleicht singt der Sirenenchor mit den anwesenden Gästen, weil diese Baustelle genau genommen ein echter Sargnagel war". Danach könne man gemeinsam im Gasthof zur Post weiterfeiern. Denkbar seien auch Protest, Jubel oder ein Flashmob.