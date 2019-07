28. Juli 2019, 21:34 Uhr Wolfratshausen Baumfällungen am Poing

Aufgrund des Eschentriebsterbens ist es der Stadt Wolfratshausen zufolge notwendig, von diesem Montag, 29. Juli, an bis Mittwoch, 31. Juli, den Baumbestand "Am Poing" zu pflegen. Dazu müssen etwa zehn Eschen entfernt und bei weiteren Bäumen in den Kronen das Totholz entnommen werden. Diese Maßnahme sei aus Sicherheitsgründen notwendig, da der Bestand in einem stark frequentierten Bereich liegt. Die Krankheit führe zum Verlust der Wurzelstabilität, wodurch ein Baum plötzlich umstürzen kann.