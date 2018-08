19. August 2018, 22:23 Uhr Wolfratshausen Balkon brennt - Ursache unbekannt

In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet laut Polizeibericht aus bislang unbekannter Ursache ein Balkon in Brand. Die Flammen konnten durch anwesende Personen zunächst selbst gelöscht werden. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Wolfratshausen waren jedoch weitere Löscharbeiten nötig. Am Balkon entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Der Brand ereignete sich in der Margeritenstraße. Hinweise an die Polizeiinspektion unter 08171/42 110 erbeten.