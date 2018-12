17. Dezember 2018, 22:06 Uhr Wolfratshausen Ausbildungsmesse findet Mitte Juli statt

Für die Ausbildungsmesse, die es im kommenden Jahr erstmals in Wolfratshausen geben soll, gibt es nun einen Termin: Sie soll am Samstag, 13.Juli, in der Dreifachturnhalle am Hammerschmiedweg stattfinden. Das hat Stadtmanager Wolfgang Werner kürzlich im Kulturausschuss bekanntgegeben. Wie er zudem mitteilte, hat der Verkauf der Messestände durch die Firma Mattfeld und Sänger bereits begonnen. Die Idee, im Wechsel mit der Iloga eine Ausbildungsmesse in der Stadt zu veranstalten, hatte Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) im Mai verkündet. Ortsansässige Firmen seien vom Konzept angetan gewesen, das er mit Werner und Wirtschaftsreferent Helmut Forster vorgestellt habe. Die Messe soll ortsansässigen Firmen eine Plattform geben, um sich und ihr Angebot zu präsentieren. Jugendliche sollen dazu angeregt werden, ihre Ausbildung im Raum Wolfratshausen zu machen.