30. Juni 2019, 22:17 Uhr Wolfratshausen 24-Jähriger randaliert im Krankenhaus

In der Nacht auf Sonntag hatte die Wolfratshauser Polizei alle Hände voll zu tun. Gegen 3.35 Uhr ging ein Notruf vom Krankenhaus Wolfratshausen bei der Polizeiinspektion ein. Der diensthabende Arzt bat um dringende Unterstützung, weil ein Patient randalierte. Zwei Streifen aus Wolfratshausen und Geretsried machten sich sofort auf den Weg. In der Klinik am Moosbauerweg mussten sie einen aggressiven 24-jährigen Berliner überwältigen.

Das Krankenhauspersonal gab an, dass der Mann wegen einer "Mischintoxikation diverser Betäubungsmittel" eingeliefert worden war. Während der Behandlung sei der Patient ausgeflippt und verfolgte Ärzte und Arzthelfer durch das Krankenhaus. Er drohte den Mitarbeitern, dass er sie umbringen werde und beleidigte sie verbal. Auch schlug der Berliner mehrfach gegen Wände und Gegenstände. Das Personal wusste sich nicht anders zu helfen, als im Sozialraum Schutz zu suchen und sich dort einzusperren, bis die Polizei eintraf.

Den Beamten bot sich kein schöner Anblick. Der 24-Jährige urinierte gerade an die Hauswand. Obwohl er Beruhigungsmittel bekam, schlug der Berliner ohne Vorwarnung einen Schrank kaputt. Die Beamten konnten ihn schließlich fixieren. Er wurde in die Psychiatrie gebracht. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Den 24-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung.