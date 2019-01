31. Januar 2019, 22:08 Uhr Wohnungen geplant Bad Tölz kauft Teil der Zwickerwiese

Stadt erwirbt ein Drittel der Fläche für bezahlbaren Wohnraum. Im März finden zunächst Erkundungsbohrungen statt

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

Die Stadt Bad Tölz hat einen Teil der Zwickerwiese gekauft. Landwirt und Eigentümer Martin Sappl will auf dem insgesamt 2,4 Hektar großen Areal mehrere Wohnhäuser errichten lassen, wobei er selbst nicht als Bauherr auftritt. Ein Drittel des Geländes muss er an die Stadt abgeben, damit sie dort bezahlbaren Wohnraum schaffen kann - dies schreibt die "Zukunftsorientierte Bodennutzung" (ZoBoN) in Bad Tölz vor. "Was wir bezahlt haben, liegt am unteren Ende des Verkehrswerts", sagte Bauamtsleiter Christian Fürstberger im Tölzer Stadtrat. Zuvor hatte Stadtrat Anton Mayer (CSU) einige kritische Fragen zu dem Bauprojekt gestellt.

Zum einen befürchtete Mayer, dass womöglich ein etwas zu hoher Preis für das Teilareal bezahlt worden sei, bei dem es sich lediglich um "eine sehr nasse Wiese" handle. Außerdem monierte er, dass weder ein Lageplan noch ein Bodengutachten vorliege. "Es gibt kein verbindliches Bebauungsplanverfahren." Und er befand es auch für "nicht gut", dass er in der Presse lesen musste, die Stadt habe per dringlicher Anordnung die Bohrungen auf der Zwickerwiese für 180 000 Euro beauftragt. "Ich finde diesen Betrag ein wenig arg hoch." Auf dem oberen Teil sollen dort zehn Doppelhäuser, drei Dreispänner und drei Einfamilienhäuser entstehen. Ein Bauprojekt, dass von den Anliegern der Heißstraße und der Ludwig-Thoma-Straße alles andere als gerne gesehen wird. Sie befürchten, dass die Zufahrt zum neuen Wohngebiet an ihren Häusern vorbeiführt. Deshalb gründeten sie die Bürgerinitiative Hintersberg. Bislang gebe es nur einen Vorentwurf zum Bebauungsplan, so Fürstberger. Die Planung sei also nicht abgeschlossen. Sobald der fertige Entwurf vorliege, werde man ihn in einer öffentlichen Veranstaltung vorstellen. Derzeit laufe die Erschließungsplanung, wobei man vor allem das Niederschlagswasser gesondert betrachte. Dabei werde berücksichtigt, dass bestehende Wohnhäuser und Grundstücke nicht beeinträchtigt würden.

Am Hintersberg wurde früher einmal Pechkohle abgebaut. Zurück blieb der etwa 250 Meter lange und 25 Meter tiefe Arnoldstollen, der sich unter der Wiese und am Hang entlang in Richtung Friedhof zieht. Der unterirdische Gang befindet sich so nahe an der Erdoberfläche, dass bei dem Wohnbauprojekt "Auswirkungen nach oben nicht auszuschließen"seien, wie der Bauamtsleiter sagte. Deshalb habe die Stadt eine Spezialbohrfirma aus dem Rheinland mit Erfahrung im Bergbau beauftragt. Die Erkundungsbohrungen sollen Anfang März stattfinden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Birte Otterbach auf rund 68 500 Euro netto. Allerdings wisse man "erst nach den ersten Bohrungen genau, wie viele Bohrungen insgesamt nötig sind", erklärt die Pressesprecherin der Stadt. Teuer wird es, wenn die Bohrlöcher per Druckinjektion wieder verfüllt werden müssen. Dann könnten die Gesamtkosten auf etwa 277 000 Euro netto steigen.

Was den Kaufpreis für ein Drittel der Zwickerwiese anbelangt, verwies der Bauamtschef noch darauf, dass die Stadt verpflichtet sei, den Verkehrswert zum Zeitpunkt des Kaufvertrags zu bezahlen. Die Ausgaben für die Planung, die von der Stadt getragen werden, seien darin aber "eingepreist", ergänzt Otterbach.

Für das Wohnprojekt gibt es inzwischen ein Verkehrsgutachten. Demnach ist mit einer Zunahme von 205 Fahrzeugen in 24 Stunden zu rechnen. "Da ist nichts mit 1400 Fahrzeugen", wie von der BI befürchtet, so Fürstberger.