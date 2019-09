Nine Kästle (m.), kommissarische Schäftlarner SPD-Vorsitzende, begrüßt Claudia Tausend (l.). Karl Otto Saur (r.) ist SPD-Gemeinderat am Ort.

Womit kann die SPD beim Kommunalwahlkampf punkten? Diese Frage stellen sich derzeit wohl viele Sozialdemokraten angesichts der verheerenden Ergebnisse bei den vergangenen drei Wahlen für Bundestag, Landtag und Europaparlament. Die Schäftlarner SPD hat am Sonntag versucht, sie zu beantworten - zumindest was eines der derzeit wohl dringlichsten Themen betrifft: die Schaffung bezahlbaren Wohnraums. Mit der Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der Münchner SPD Claudia Tausend hatten die Isartaler gewissermaßen einen Stargast ins "Brigante" geladen. Und weil sich auch zahlreiche Mitglieder der benachbarten Ortsvereine Icking, Wolfratshausen und Baierbrunn ihren Besuch nicht entgehen ließen, war der Gastraum voll besetzt.

Tausend bereitet für die Landeshauptstadt schon seit 18 Monaten den Kommunalwahlkampf vor, wie sie den etwa 25 Zuhörern berichtete. Ihren Genossinnen und Genossen empfahl sie, sich mit kommunalen Themen zu profilieren. Das von ihr zu Beginn offen gestaltete Gespräch wurde dann schnell monothematisch. Kein Problem für die Münchner SPD-Vorsitzende. Beim Thema Wohnen, das von den Zuhörern gefordert wurde, sei sie schließlich Expertin. So sei sie etwa Mitglied der von Hans-Jochen Vogel angestoßenen Kommission für soziale Bodenpolitik gewesen, die ein Jahr lang Vorschläge für die geplante Baugesetzbuchnovelle erarbeitet habe. Als Beispiele nannte sie die Einführung einer Grundsteuer C für baureifes Land, das liegen bleibe, die Stärkung des Vorkaufsrechts für Kommunen und eine Verschärfung des gesetzlichen Baugebots.

Wie kleine Gemeinden alternative Wohnformen und genossenschaftliches Bauen realisieren können, sei auf Bundesebene allerdings schlecht zu beeinflussen, erklärte Tausend. "Das müssen die Kommunen klären." München halte eigene Flächen grundsätzlich gemeinwohlorientierten Genossenschaften vor. Für Kommunen können so etwas allerdings rechtlich problematisch sein. "Da steht man immer mit einem Bein in Karlsruhe." Vom Bund gefördert würden aber Projekte wie Mehrgenerationenhäuser. "Der Ball ist bei der Gemeinde, die sagt: Ich will das machen."

Weil sie aber eher eine "Großstadtpolitikerin" sei, gab sie das Wort an Karl-Otto Saur, den einzigen SPD-Gemeinderat in Schäftlarn. Der erklärte, dass die Gemeinden im Isartal schon immer bevorzugte teure Wohnorte waren. Zwar mache die Gemeinde "sehr viel", um dringend benötigten sozialen Wohnraum zu schaffen. Das reiche aber nicht, um den Bedarf zu decken. "Man ist schon stolz, wenn man ein Vierfamilienhaus zu günstigen Bedingungen bauen kann." Grünen-Gemeinderat Gerd Zattler, der als Gast gekommen war, ergänzte, dass die Bebauungspläne mit ihren niedrigen Geschossflächenzahlen viel zu restriktiv seien, um Genossenschaften wirtschaftliches Bauen zu ermöglichen. Die Erhaltung des dörflichen Charakters sei jedoch wichtig. "Schäftlarn will nicht Garching oder Taufkirchen werden."

Dass man jedoch auch nicht zum "Reichenghetto" werden wolle, darin waren sich alle anwesenden Sozialdemokraten einig. Nachverdichtung stoße zwar oft auf den Widerstand der Bürger, sagte Tausend. Man müsse jedoch "über das Leitbild einer Entwicklung nachdenken". Zwar brauche man sicher nicht überall Hochhäuser, aber mehr gut erschlossene Siedlungen. "Wir müssen in die Höhe gehen. Auch dort, wo wir es nicht unbedingt wollen."

Eine bessere Durchmischung von sozialen Schichten wünschten sich alle Gemeinden, erklärte die Altbürgermeisterin der Nachbarkommune Baierbrunn, Christine Kammermaier. Dass es dafür mehr Bautätigkeit brauche, müsse die SPD im Wahlkampf ansprechen. "Man sollte viel mehr mit den Bürgern reden und sich Zeit nehmen, zu erklären, um was es geht", sagte sie. Dann könnten die Sozialdemokraten auch gegenüber den Grünen punkten. "Wir wollen kein ,Kleinperlach'. Aber wir sind schon dafür offen, dass ein bisschen verdichtet wird."

Für mehr Gerechtigkeit beim Wohnen müsse aber nicht nur gebaut, sondern auch der vorhandene Wohnraum besser verteilt werden, fanden die Versammelten. Die Wohnfläche pro Person habe sich seit 1972 auf 42 Quadratmeter verdoppelt, erklärte Tausend. "Man sollte sich überlegen: Wie viel Raum braucht man zum Leben?"

Kammermaier sprach das Projekt "Wohnen für Hilfe" an, bei dem ältere Leute freie Zimmer an junge Menschen vermieten, die ihnen bei Alltagsarbeiten zur Hand gehen. Und Saur berichtete, dass er mehrere frei gewordene Büroräume in seinem Haus an ausländische Studenten vermietet und damit gute Erfahrungen gemacht habe. "Man muss das Bewusstsein schaffen, dass das auch für ältere Leute ganz angenehm sein kann. Und ihnen die Angst davor nehmen."