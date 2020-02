Es ist ein ehrgeiziges Vorhaben, das eines zum Ziel hat: Bezahlbaren Wohnraum für Penzberger zu schaffen. Die Penzberger CSU plant, am 30. April zu diesem Zweck eine Baugenossenschaft zu gründen. Ihr Name ist Programm: "Wir wohnen in Penzberg", kurz WWP, die nur in der Stadt aktiv sein soll. Damit setzen die Christsozialen eines ihrer Wahlkampfthemen noch vor dem 15. März um.

Mitglied bei der Penzberger CSU zu sein, sei keine Voraussetzung, um sich in der neuen Baugenossenschaft zu engagieren, sagt Florian Müller. Das zeigt sich an der Zusammensetzung des fünfköpfigen Teams rund um den 29-Jährigen. Neben Stefan Korpan, Paul Hattemer und Aleksandar Trifunovic, die allesamt auf der Stadtratsliste stehen, sind als Externe Michael Pfeffer und Christof Seehofer mit dabei. Initiiert hat das Projekt Hattemer, der seit acht Jahren in Penzberg lebt. Vor seinem Ruhestand war er Bauamtsleiter. Müller hat die Federführung übernommen. Er ist Unternehmensberater und kennt sich auf dem Immobiliensektor aus.

Detailansicht öffnen Die WWP will Verdichtung in der Innenstadt. (Foto: Harry Wolfsbauer)

Grundstücke seien rar und mittlerweile in Penzberg unerschwinglich. Allein Bauträger könnten sich deren Verwertung leisten und legten den Fokus auf den Geschosswohnungsbau. Aber sie hätten allein ihren Profit im Blick, was auch verständlich sei aus unternehmerischer Sicht, sagt Hattemer. Eine Baugenossenschaft könne indes anders agieren und eine Kaltmiete unter zehn Euro anbieten. "Das ist durchaus realistisch", ist Müller überzeugt.

Aber auch bei einer Genossenschaft gilt: ohne Moos nix los. Dessen ist sich das Team um Müller bewusst. Jedes Mitglied muss Stammkapital einbringen. Je mehr Mitglieder, desto mehr Geld steht der WWP zur Verfügung. Auch fänden Gespräche mit Banken statt, sagt Müller. "Natürlich werden wir eine Menge Kapital generieren müssen. Und alle Förderungen ausschöpfen." Die WWP braucht allerdings nicht nur Mitglieder, ihre Hauptaufgabe ist es für eben diese Wohnraum zu schaffen. Das bedeutet, die neue Genossenschaft muss an Grundstücke oder Bestandsobjekte kommen, um diese entsprechend zu entwickeln. Welche Flächen in der Stadt in Frage kämen, hat das Team auf einer Karte markiert. Hattemer sieht eine große Chance in der Verdichtung, vor allem in der Innenstadt. "So bald wir ein Objekt bekommen, sind wir bereit."

Detailansicht öffnen CSU-Bürgermeister-Kandidat Stefan Korpan. (Foto: Manfred Neubauer)

Ende April will das Team, das seit vergangenem Sommer an dem Vorhaben arbeitet, nicht nur die Gründung der neuen Baugenossenschaft über die Bühne bringen, es soll ferner an diesem Termin der Vorstand und der Aufsichtsrat der WWP gewählt werden, sodass die Genossenschaft nach dem für Juni/Juli erwarteten Registereintrag sofort handlungsfähig ist. In Konkurrenz zur bestehenden Genossenschaften möchte die WWP nicht treten. Sie sieht sich als Ergänzung etwa zum Bauverein in Penzberg.

Es gehe der WWP nicht um einen kurzfristigen Gewinn, sagt Bürgermeisterkandidat Stefan Korpan, sondern um die soziale Komponente. Denn die Mieten sollen dauerhaft stabil bleiben.

WWP-Gründung, 30. April, 19 Uhr, Café Extra