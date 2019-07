24. Juli 2019, 21:28 Uhr Wohnen in Bad Tölz Gefragte Mischung

18 günstige Wohnungen will die Stadt in einem Neubau an der Königsdorfer Straße schaffen. Das alte Holzner-Haus soll abgerissen werden.

Nach einer Umfrage sieht Bad Tölz seine Baupolitik bestätigt

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

In Bad Tölz werden preiswerte Mietwohnungen ebenso dringend gesucht wie Wohneigentum. Dies ist das Ergebnis der schriftlichen Umfrage in Tölzer Haushalten, die von der Arbeitsgruppe "Wohnen" mit Stadträten und Vertretern der Stadtverwaltung im Frühjahr initiiert worden war. Aus den 148 zurückgesandten Fragebögen geht hervor, dass vor allem Familien ein neues Zuhause suchen. "Mit 55 Prozent sind sie mehr als die Hälfte", sagte Falko Wiesenhütter, Geschäftsleiter der Stadt, in der Stadtratssitzung am Dienstagabend. Dahinter folgen Ehepaare mit 24 Prozent. 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine günstige Mietwohnung wollen. 54 Prozent forschen nach einer Immobilie zum Kauf - davon 42 Prozent nach einer Eigentumswohnung, 37 Prozent nach einem Haus, weitere 15 Prozent suchen ein Grundstück für den Bau eines Eigenheims. All dies zeige, dass die Stadt mit ihrer Wohnungspolitik bislang ziemlich richtig liege, resümierte Wiesenhütter.

Die Fragebögen füllten Tölzer zwischen 18 und 84 Jahren aus, der Altersdurchschnitt lag bei 42 Jahren. Auffallend ist, dass sich lediglich fünf Senioren im Alter ab 70 Jahren an der Umfrage beteiligten. Vermutlich hänge dies damit zusammen, dass jeder Zweite aus dieser Generation in Tölz in den eigenen vier Wänden lebe, "da ist oft der Druck nicht so da", erklärte Wiesenhütter. Repräsentativ sei die Fragebogenaktion ohnehin nicht.

Besonders gefragt sind Wohnungen mit zweieinhalb bis drei Zimmern (43 Prozent) oder mit anderthalb bis zwei Zimmern (31 Prozent). Die gewünschte Größe liegt meist bei 65 bis 80 Quadratmetern (26 Prozent), 80 bis 100 Quadratmetern (24 Prozent) oder auch 50 bis 65 Quadratmetern (21 Prozent). Die Leute, die ein eigenes Heim möchten, bevorzugen ein Einfamilienhaus (56 Prozent) oder eine Doppelhaushälfte (29 Prozent), eher weniger ein Reihenhaus (nur 15 Prozent). Sie geben aber auch an, dass sie flexibel seien, was diese drei Alternativen angehe, so Wiesenhütter. Wer eine Eigentumswohnung sucht, ist hingegen oft festgelegt. 40 Prozent sahen dazu "keine Alternative". Was die Preiswünsche und die tatsächlichen Preise auf dem Tölzer Immobilienmarkt betrifft, sei die Divergenz gar nicht einmal so groß, teilte der Geschäftsleiter mit. Und noch etwas ist überraschend: Die Leute, die ein Haus wollen, wären auch mit einem deutlich kleineren Grundstück zufrieden als oft angenommen. "Es gab keine Nennung über 800 Quadratmeter", sagte Wiesenhütter.

Für Wohnbauprojekte wie auf der Zwickerwiese sind solche Antworten durchaus aufschlussreich. Franz Mayer-Schwendner (Grüne) plädierte dafür, dort am Hintersberg "eine stärkere Durchmischung von Hauseigentum und Wohnungseigentum hinzubekommen, das täte dem neuen Viertel einfach gut". Demgegenüber meinte Ingo Mehner (CSU), dass man das neue Wohngebiet nicht durch Sonderregelungen weiter optimieren sollte, sondern "schnell zum Ergebnis kommen" müsse.

In Bad Tölz gebe es derzeit 275 Menschen, die eine Wohnung suchen. Darauf wies Margot Kirste (FWG) hin. "Das ist für mich eine enorme Zahl", sagte sie. "Das sind die, die wir zuerst bedienen müssen." Für Kämmerer Hermann Forster bedeutet dies jedoch nicht, "dass wir 300 Obdachlose haben". Diese Menschen hätten nur nicht ihr Wunsch-Zuhause. "Aber Wohnen ist nicht wie Äpfel kaufen, das dauert einfach."