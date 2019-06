18. Juni 2019, 21:42 Uhr Wissenstipp Magie der Pflanzen

Welche Pflanzen gerade blühen, wie sie aussehen und welche Rolle sie im Brauchtum spielen, wird der Landesbund für Vogelschutz bei einem Nachmittagsspaziergang erläutern

Magisch und mystisch sind seit uralter Zeit die Tage um die Sommersonnwende. Heilpflanzen entfalten jetzt ihre größte Kraft und Wirkung. Welche Pflanzen gerade blühen, wie sie aussehen und welche Rolle sie in Volksglauben und Brauchtum spielen, das will der Landesbund für Vogelschutz (LBV) bei einem Nachmittagsspaziergang am Wolfratshauser Bergwald erläutern. Treffpunkt zur Exkursion ist am Sonntag, 23. Juni, um 14 Uhr am Marktbrunnen vor Sankt Andreas in Wolfratshausen. Eingeladen sind auch Nicht-Mitglieder. Spenden sind erbeten.