Wirtshaussingen in Wackersberg

Zu einem Wirtshaussingen lädt das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern am Dienstag, 19. November, in den Landgasthof Fischbach (Gemeinde Wackersberg) ein. Auf dem Programm stehen lustige oberbayerische Wirtshauslieder und bekannte deutsche Volkslieder. Auch Lieder, die Kiem Pauli in den Zwanzigerjahren im Oberland gesammelt hat, sind dabei. Beginn ist um 20 Uhr.