Wirtschaft in Bad Tölz-Wolfratshausen

Die Stimmung der Wirtschaft im Oberland hat sich stabilisiert. Nach einer Talfahrt im Herbst 2019 ist der Konjunkturindex zu Jahresbeginn 2020 wieder um sieben Zähler auf 127 Punkte gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt die Konjunkturumfrage der Industrie und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern unter Unternehmen im Oberland. Die wirtschaftspolitischen Sorgen der Betriebe haben jedoch weiter zugenommen, was sich in zurückhaltenden Investitionsplänen widerspiegelt. Reinhold Krämmel, Sprecher des IHK-Forums Oberland, fordert deshalb: "Es ist höchste Zeit, die Standortbedingungen wieder in den Blick zu nehmen und eine Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die die Unternehmen stärkt und ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstützt." Für eine Wiederbelebung der Konjunktur brauche es wieder mehr Investitionsanreize.