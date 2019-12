Wirtschaft in Bad Tölz-Wolfratshausen

Industrie- und Handelskammer legt erstmals Analysen und Preise in Südbayern offen

Dass die Preise auf dem Wohnungsmarkt in der Region seit Jahren exorbitant steigen, ist hinreichend bekannt. Doch wie sieht es bei anderen Immobilienarten aus? Einen Überblick über die Entwicklung bei Gewerbeimmobilien bietet der erstmals von der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern, der IHK Schwaben und der IHK Niederbayern vorgelegte "Gewerbeimmobilienmarktbericht für den Wirtschaftsraum Südbayern".

Dieser besteht aus zwei Teilen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Marktanalyse informiere demzufolge im ersten Teil über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie über allgemeine Entwicklungen und Trends. Betrachtet werden darin laut Meldung der IHK die Marktsegmente Büro, Einzelhandel, Produktion und Lager/Logistik.

Im zweiten Teil stehen 48 Standortprofile mit Miet- und Kaufpreisangaben für die südbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte sowie die Landeshauptstadt München zur Auswahl. "Die im Bericht enthaltenen Preisangaben sind Orientierungswerte", heißt es in der Pressemeldung.

Unter anderem wird dabei auch die Situation im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beleuchtet. In der Analyse der Gewerbeimmobiliensituation im Landkreis wird die Entwicklung von Miet- und Kaufpreisen zwischen den Jahren 2014 und 2018 betrachtet. Sie berücksichtigt Lagen, Größe und Alter der Gewerbeimmobilien. So lagen beispielsweise die Mietpreise für Büroimmobilien im Jahr 2018 in der Spitze bei 13,93 Euro pro Quadratmeter und bei Einzelhandelsimmobilien bei bis zu 18,75 Euro pro Quadratmeter, wie sich darin ablesen lässt.

Der neu vorliegende "Gewerbeimmobilienmarktbericht für den Wirtschaftsraum Südbayern" ist ein Projekt der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, der IHK Niederbayern in Passau sowie der IHK Schwaben in Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Berliner Forschungs- und Beratungsinstitut empirica AG.

Die Marktanalyse kann zusammen mit den Standortanalysen kostenpflichtig unter www.ihk-muenchen.de/gewerbeimmobilienmarkt bestellt werden. Der Preis richtet sich nach der Anzahl der gewünschten Standortprofile.