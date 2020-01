Die Stadt Wolfratshausen verliert eine Institution: Zilla Fagner, langjährige Wirtin des Gasthofs Humplbräu, ist am vergangenen Dienstag, 28. Januar, im Alter von 83 Jahren gestorben.

"Sie war eine Wirtin durch und durch", sagt ihre Schwiegertochter Ursula Fagner, die den Gasthof zusammen mit ihrem Mann Otmar Fagner und ihrem Sohn Benedikt führt. Auch nach dem Generationswechsel und dem Tod ihres Mannes Ludwig 2003 war Zilla Fagner stets im Humplbräu präsent. Zwar konnte sie seit einem Wirbelbruch 2018 nicht mehr täglich in der Gaststätte sein, über der sie wohnte. "Aber wenn die Mama runterkam, war sie die Wirtin", sagt Otmar Fagner.

Die Gastronomie bestimmte Zilla Fagners ganzes Leben. Schon als kleines Mädchen half sie im Gasthof ihrer Großmutter in Taufkirchen an der Vils aus, wo sie 1936 geboren wurde. Im Alter von 14 Jahren wurde sie dann als "Biermaderl" zu einer Tante nach München geschickt. Weil ihr die Arbeit in der Schenke dort nicht gefiel, ging sie mit 15 nach Wolfratshausen und bediente im Gasthof der Familie Perras am Friedhof, wo sie auch Ludwig Fagner kennenlernte, den sie mit 20 heiratete. Fünf Jahre lang führte die beiden das Wirtshaus Deininger Post, 1962 übernahmen sie das Humplbräu von Fagners Eltern, das für sie, wie ihr Sohn sagt, zum "großen Wohnzimmer" wurde. Bis in ihr hohes Alter habe Zilla Fagner von früh bis spät in der Gaststätte gearbeitet, sei Stammgästen mit Rat zur Seite gestanden und habe langjährigen Mitarbeitern in allen Lebenslagen geholfen. Von 1984 bis 1996 saß sie als erste Frau für die CSU im Stadtrat, eine Legislaturperiode lang auch im Landtag. "Sie war eine starke Persönlichkeit, die den Humpl mit starker Hand geführt hat", sagt Ursula Fagner. "Sie konnte eine strenge Chefin sein, aber sie war nicht nachtragend."

Mit Zilla Fagner gehe "ein Original", erklärt Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Er kenne die Wirtin aus vielen Gesprächen, bei denen sie sich leidenschaftlich für eine Belebung der Innenstadt eingesetzt habe. "Ihr lag die Stadt Wolfratshausen sehr am Herzen", sagt Heilinglechner. Fagner habe immer den "offenen Dialog" gesucht und dabei "kein Blatt vor den Mund genommen". Aber sie war "nie beleidigend und nie beleidigt" gewesen.

Der Gottesdienst mit anschließender Beerdigung findet am Dienstag, 4. Februar, in Wolfratshausen-Nantwein statt. Beginn ist um 10.30 Uhr.