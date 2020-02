Schäftlarn Ein kleines Auto steht in der großen Halle aus Spanplatten. Ansonsten ist der Raum leer. Es ist ganz still. In drei Monaten könnte es hier allerdings laut knacken und rauschen. Schreie könnten ertönen. Feuerwehrmänner müssten sich im Rauch zurechtfinden und einen Menschen aus dem Fenster befreien. Was dazu fehlt, sind 7500 Euro. Es bleiben 52 Tage.

Die Feuerwehr in Neufahrn sammelt Geld für die Innenausstattung ihres neu gebauten Übungsstadls. Denn: "Es wird immer schwieriger, Übungen durchzuführen", sagt Vorstand Michael Westermeier. "Früher haben wir an landwirtschaftlichen Gebäuden geübt, aber davon gibt es ja fast keine mehr", sagt er. Übungen in Wohnhäusern seien hingegen schwierig: "Da dreht sich einer in seiner Ausrüstung um und räumt das komplette Regal ab."

Aus diesem Grund hat Westermeiers Verein im vergangenen Jahr hinter dem Feuerwehrhaus eine Halle gebaut. Um die zehn Freiwillige haben in 1300 Arbeitsstunden Hand angelegt. Einen erheblichen Anteil zahlte die Feuerwehr aus eigenen Ersparnissen für das insgesamt 45 000 Euro teure Projekt Westermeier sagt: "Wir in Neufahrn sind stolz darauf, dass wir das in Eigenleistung machen." Die Gemeinde habe er nicht um mehr Geld bitten wollen, schließlich habe sie sich mit 20 000 Euro am Bau der Halle beteiligt. Ursprünglich sei auch dieser ohne finanzielle Hilfe der Gemeinde geplant gewesen. Doch die Idee, einen alten Stadl aus einer Nachbargemeinde abzubauen und in Neufahrn neu aufzubauen, habe nicht funktioniert. Was jetzt noch fehlt, sind Stromleitungen und Lampen, Lautsprecher, Beamer und Leinwand, ein Übungsparcours und eine Entlüftungsmaschine. Mithilfe der Raiffeisenbank hat die Feuerwehr Neufahrn deshalb eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ab einer Spende von 50 Euro zahlt die Raiffeisenbank 50 Euro dazu. "Aus 20 Euro werden 40, aus 50 Euro werden 100, aus 100 werden 150", erläutert Andreas Pentenrieder von der Raiffeisenbank.

Zusammen mit Westermeier steht er vor dem Stadl und blickt gegen die Sonne. "Es läuft richtig gut", sagt er sichtlich erfreut. Mehr als 6800 Euro hat die Feuerwehr in weniger als einem Monat gesammelt. Der Feuerwehrvorstand gibt sich indes zurückhaltend. Auf die Frage, was er vorhabe, falls mehr Geld zusammenkomme, sagt er: "Jetzt schauen wir erst mal, dass wir das jetzige Projekt vollkriegen. Da fehlen noch 1000 Euro." Die meisten Spenden, vermutet der 54-Jährige, gehen auf Feuerwehrmitglieder zurück. Denn die wurden dazu aufgefordert, ihren Vereinsbeitrag in das Crowdfundingprojekt zu stecken. 100 Mitglieder hat die Feuerwehr Neufahrn, davon sind 50 aktiv. Pro Jahr haben sie im Schnitt 35 Einsätze, "zwei Drittel davon sind Verkehrsunfälle auf der A 95", sagt Westermeier. Der letzte größere Brand in Neufahrn liegt 20 Jahre zurück. Doch: "Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, auf das vorbereitet zu sein, was Gott sei Dank nur selten passiert." Gerade die seltenen Einsätze seien die schwierigen.

Um auf Verkehrsunfälle vorbereitet zu sein, "retten" die Aktiven regelmäßig Puppen aus alten Autos, bevor diese auf dem Schrottplatz landen. Dieses Schicksal steht auch dem kleinen Auto im Übungsstadl bevor. Außerdem gehört eine Nebelmaschine zum Übungsmaterial. Sie stammt von einer Crowdfundingaktion im Jahr 2016. Auch damals bot die Raiffeisenbank eine Plattform. Pentenrieder sieht sich auf dem Feuerwehrgelände um. "Die bewegen richtig viel, die Neufahrner", sagt er. "Man sieht, dass da viel passiert." 2018 baute die Feuerwehr vor dem jetzigen Übungsstadl einen Parkplatz. Den alten Spielplatz riss sie dafür ab und errichtete neben dem Stadl einen neuen.

"Dass man sich bei der Feuerwehr trifft, um Alkohol zu trinken, ist ein Klischee aus vergangenen Zeiten", sagt Westermeier. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Mitglied der Neufahrner Wehr - "aus Spaß daran, dass man gemeinsam viel mehr bewegen kann als einer alleine". Vor 14 Jahren wurde er Vorsitzender des Vereins. "Mein Ziel war es, etwas zu bewegen, und das habe ich durchaus geschafft", sagt der 54-Jährige. Wie andere Freiwillige Feuerwehren das Problem fehlender Übungsräume lösen, weiß Michael Westermeier nicht. "Ich würde schon sagen, dass wir da innovativ vorangehen", sagt er. Den neuen Stadl jedenfalls werden auch die anderen beiden Schäftlarner Feuerwehren nutzen. Am Abend des 9. September werden alle drei den Stadl bei einer gemeinsamen Übung eröffnen.