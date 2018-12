19. Dezember 2018, 21:51 Uhr "Wir sagen euch an..." Adventsmusik in Deining

Unter dem Motto "Wir sagen euch an..." laden Deininger Musikgruppen am Samstag, 22. Dezember, zum Adventskonzert in St. Nikolaus nach Deining ein. Das Programm gestalten die Deininger Jugendkapelle, die Saitenblosn Musi, der Fünferl Gsang, das Ensemble Sunnsaitn, D'Liadalichn, Katharina Hofberger und Sebastian Unterholzner. Erna Kiessig liest kurze Texte vor. Beginn ist um 20 Uhr, Eintritt frei, Spenden sind willkommen.