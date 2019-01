20. Januar 2019, 21:56 Uhr Winter auf der Glentleiten Josefibock und Sonderschau

Freilichtmuseum bereitet Saisonstart am 19. März vor

Bis zum Saisonauftakt auf der Glentleiten ist es noch zwei Monate hin. Aber mit dem Brauen des Starkbiers haben sie im Freilichtmuseum schon begonnen. Dazu kam sogar Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) vorbei, der zusammen mit dem Murnauer Braumeister Franz Schubert, dem Pächter der Glentleitner "Wirtschaft & Brauerei", den Josefibock ansetzte. Das Bier gibt es dann am Josefitag am Dienstag, 19. März, wenn das Freilichtmuseum traditionell seine Pforten nach dem Winter wieder für Besucher öffnet.

Gefeiert wird dies auch heuer mit einer großen Veranstaltung. Im neuen Eingangsgebäude mit Gastronomie wurde 2018 erstmals das selbst gebraute Bier ausgeschenkt. Bezirkstagspräsident Mederer lernte als junger Mann selbst das Brauhandwerk, weshalb er auf der Glentleiten beim Einbrauen des Josefibocks nun auch Hand anlegte und Schubert unterstützte. Beim Einfüllen des geschroteten Malzes in die Maischepfanne hob er sogar die schweren Säcke mit an und meinte: "Bierbrauen ist schön, aber auch anstrengend." Schubert erklärte, dass das Bier diesmal relativ süß sei, mit Karamellnoten und einem leichten Kaffeearoma, das Brot erinnere. Pro Sud entstehen in der kleinen Schaubrauerei fünf Hektoliter Bier in Bioqualität.

Unterdessen laufen die Winterarbeiten auf der Glentleiten: Im Gewächshaus ziehen die Gärtner bereits die ersten Pflanzen, Wissenschaftler und Restauratoren bereiten gerade eine neue Sonderausstellung vor, die Museumspädagogik organisiert das Vorführprogramm, die Verwaltung bestellt neue Waren für den Museumsladen, der Bauhof erledigt diverse Instandsetzungsarbeiten.