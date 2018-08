8. August 2018, 21:51 Uhr Willi Sommerwerk Benefiz für Brandopfer

Der Geretsrieder Liedermacher Willi Sommerwerk gibt ein Konzert zugunsten der Ickinger Brandopfer. Er singt am Freitag, 10. August, von 19.30 Uhr an in der evangelischen Auferstehungskirche in Icking Lieder von Reinhard Mey. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen den Opfern der Brandkatastrophe zugute.