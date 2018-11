13. November 2018, 21:48 Uhr Wettkampf Was zählt, ist Engagement

Vereine und Stadt stellen Geretsrieder Sportlerehrung vor

Von der Oberbayerischen Meisterin im Bogenschießen bis zur Olympia-Teilnehmerin im Badminton reicht das Spektrum der Nominierten bei der Geretsrieder Sportlerehrung 2018. Ob die eine - Luzie Rebhan - oder die andere - Ann-Kathrin Spöri - mit einem 1. Preis ausgezeichnet werden, erfährt das Publikum allerdings erst am Abend der Veranstaltung, am Samstag, 24. November. Denn die Sportlerehrung wird wie in den vergangenen Jahren schon wie eine Oscar-Verleihung aufgezogen. In vier Kategorien sind jeweils fünf Sportler respektive Mannschaften nominiert, die in Wort und Bild, oft auch mit kleinen Filmen vorgestellt werden. So wird Spannung aufgebaut, bis das Ergebnis der Jury-Wertung bekannt gegeben wird. Neu ist in diesem Jahr, dass es nicht nur erste, sondern auch zweite, dritte, vierte und fünfte Plätze gibt. Das Preisgeld wird jeweils auf die ersten drei verteilt (30, 50 und 70 Euro im Einzelsport; 80, 120 und 200 Euro für Mannschaften). Der Jury gehören Stadträte und Sportvereinsvertreter an.

Die Stadt finanziert die Sportlerehrung mit 10 000 Euro, Planung und Gestaltung haben wieder die Vereine übernommen. Dieter Krampert, Finanzvorstand der ESC River Rats, sagte am Dienstag bei der Pressekonferenz im Rathaus, mit der Auszeichnung würden nicht nur sportliche Erfolge gewürdigt. Es gehe auch darum, wie sich die Person für ihren Sport engagiere oder in der Mannschaft einbringe. Matthias Renz, Vorstandsmitglied des TUS, nannte die Vielfalt des Sports in Geretsried "sensationell". Es gebe in der Stadt nach seiner Schätzung 6000 bis 7000 Aktive, allein der TUS habe 2400 Mitglieder, der ESC 600, der SV Gelting 540.

Die Nominierten sind in der Kategorie Einzelsport Jugend: Lara Holzhauer, Luzie Rebhan, Sebastian Scheller, Ann-Kathrin Spöri, Marc Thiess. Einzelsport Erwachsene: Lisa Alpers, Florian Ehlers, Marleen Freiberg, Mathias Schunk, Franziska Zeilinger. Mannschaften Jugend: Handball/TUS, Knaben U14/ESC, Luftgewehr Schüler/Sportschützen Geretsried, Speedys/DLRG, U25 Junioren/Segelfluggruppe Isartal; Mannschaften Erwachsene: 1. Mannschaft/Olympic, 1. Mannschaft Badminton/TUS, 2. Mannschaft Badminton/TUS, Trampolinmannschaft/TUS, U24/ESC.

Sportlerehrung Geretsried: Samstag, 24. November, 17 Uhr, Ratsstuben, Moderator: Sebastian Dorn, Musik: "two&two Fine Accoustic Sounds". Vorführungen: TUS, FFG und Boxclub Edelweiß