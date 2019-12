Viele Einheimische haben es schon gespürt: Es ist Föhn. Und dieser zeichnet verantwortlich für ein noch atemberaubenderes Panorama am eh schon besonders pittoresken Starnberger See. Das Wetterphänomen sorgt für besonders klare Sicht und verlegt Seeshaupt nicht nur mitten in eine malerische Bergkulisse, sondern quasi direkt an den Fuß der Zugspitze. Auch wenn vor allem Zugezogene und Gäste in den meisten Fällen weniger auf den warmen, trockenen Fallwind in den Alpen reagieren als die Einheimischen: Der spektakuläre Anblick dürfte auch die Wetterfühligen entschädigen.