9. Januar 2019, 21:52 Uhr Wettbewerb Kinderskitag in Penzberg

Frau Holle meinte es so gut in den vergangenen Tagen, dass die Stadt Penzberg gemeinsam mit ihrem Skiclub am Samstag, 12. Januar, einen Kinderskitag veranstalten kann. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde von der Bürgermeisterin Elke Zehetner, den Tagesbesten und Podiumsplatzierten aller Klassen winken Sachpreise, gestiftet von der Stadt, Sport Conrad und dem Kaufhaus Rid. Eine Anmeldung ist per E-Mail an freizeit@penzberg.de sowie in der Skiabteilung von Sport Conrad möglich.