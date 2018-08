20. August 2018, 21:56 Uhr Wettbewerb Franziska Strobl auf Platz drei

Geretsrieder Floristin überzeugt bei Deutscher Meisterschaft

Franziska Strobl aus Geretsried hat sich den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Floristen in Berlin erkämpft. Sie erfüllte Aufgaben wie eine Tischdeko "Eat together - offline chatten" oder eine freie Kreativarbeit "Popular Hashtags" zur Zufriedenheit der Jury. Strobl, die in Geretsried den Blumenladen "Stroblume" betreibt, war als Bayerische Meisterin nach Berlin angereist. Alle zwei Jahre findet die Deutsche Meisterschaft der Floristen in Berlin statt. Die Sieger der Landesmeisterschaften treten in den Potsdamer-Platz-Arkaden gegeneinander an. Der über mehrere Runden ausgetragene Wettkampf verlange nicht nur handwerkliches Knowhow, sondern auch Kreativität und ein Gespür für Trends in der Floristik, so die Veranstalter, der Fachverband Deutscher Floristen und die Fleurop AG. Strobl beschreibt ihre Tischdekoration mit dem Titel "Offline chatten" so: "Die Verbindung am Tisch ist unterbrochen durch eine Glasplatte in der Mitte. Die Flächen links und rechts sind mit Kupferrohren in verschiedenen Abständen vernetzt, das symbolisiert die Verbindung zwischen allen Personen." Sie habe aufgehellte Orangetöne für die Kontaktfreudigkeit verwendet. "Aufgehellte Rottöne ergänzen durch das entstehende Rosa Gelassenheit und Ruhe."