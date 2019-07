1. Juli 2019, 21:40 Uhr "Wem die Stunde schlägt" Buch-Club liest Hemingway

Allein lesen macht Freude, gemeinsam darüber sprechen noch mehr. Dieter Klug lädt dazu in den Offenen Buch-Club ein: Der frühere Lehrer am Waldramer Gymnasium bietet als aktuelle Lektüre "Wem die Stunde schlägt" von Ernest Hemingway an. Der Buch-Club in der Stadtbücherei befasst sich damit am Mittwoch, 3. Juli, von 19.30 bis 21 Uhr. "Der packendste und berühmteste Roman Ernest Hemingways", so Klug, "schildert drei Tage im Leben des Amerikaners Robert Jordan. Aus Liebe zur Freiheit und zu Spanien kämpft er als Freiwilliger im Spanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Republikaner. Seine Aufgabe lautet, die Partisanen in den Bergen nördlich von Madrid hinter den faschistischen Linien zu beraten und eine strategisch wichtige Brücke zu sprengen." Inmitten der spannungsreichen Ereignisse, die von allen das Äußerste an Entschlossenheit und Opferbereitschaft fordern, begegne Jordan bei der Guerillagruppe Maria, einem jungen Mädchen, dessen Eltern im Bürgerkrieg ermordet worden sind. Die Liebe zu Robert Jordan lasse sie die Schrecken der Vergangenheit kurz vergessen, und er lerne, seine Einsamkeit zu überwinden.

