5. Oktober 2018, 22:17 Uhr Weilheim-Schongau Den Landkreis für die Zukunft rüsten

Zwölf Direktkandidaten kämpfen um die Erststimme der Wähler. Eine bessere Anbindung an München, bezahlbares Wohnen und der Erhalt der Lebensgrundlagen, Kultur und Natur im Landkreis sind drei der bestimmenden Themen

Harald Kühn, CSU

Der ausgebildete Bankkaufmann und Diplom-Politikwissenschaftler Harald Kühn tritt erneut für die CSU an. Seit 2013 ist er Mitglied des Landtags, von 1996 bis 2002 war er Bürgermeister von Murnau am Staffelsee, von 2002 bis 2013 Landrat im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Der 54-Jährige will sich "auch künftig für die Belange unserer Heimat und ihrer Menschen einsetzen". Besonders betreffe sein Einsatz Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, Kultur und Ehrenamt, Wohnungsbau, bäuerliche Landwirtschaft sowie die Unterstützung der Region durch finanzielle Fördermaßnahmen. Für seinen Stimmkreis will Kühn weitere Verbesserungen in den Bereichen Kinderbetreuung und Schule. Daneben müsse die Gesundheits- und Pflegeversorgung gestärkt und der Ausbau und Erhalt einer modernen Digital- und Verkehrsinfrastruktur vorangetrieben werden.

Andreas Krahl, Bündnis 90/Die Grünen

"Als Gesundheits- und Krankenpfleger liegt mir natürlich besonders am Herzen, dass professionelle Pflege und Heilberufe wieder attraktiver werden und die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen", sagt Andreas Krahl, 29, Direktkandidat der Grünen. Diese Wertschätzung sei jedoch nicht allein eine Frage der Bezahlung, sondern auch eine der Interessenvertretung, der Lehre und der Arbeitsbedingungen. Krahl ist im niederbayerischen Freyung geboren und machte ursprüngliche eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bevor er das Berufsfeld wechselte. Er wolle erreichen, dass die Region Weilheim-Schongau mit attraktiven öffentlichen und flexiblen Mobilitätsangeboten an die Metropolregion München angeschlossen werde, vor allem um den vielen Pendlern den Weg zur Arbeit zu erleichtern. Zudem fordert er: "Wir brauchen bei uns im Oberland bezahlbare Wohnungen, damit auch für Menschen mit geringem oder durchschnittlichem Einkommen das Grundrecht auf angemessenen Wohnraum gewährleistet ist."

Dominik Streit, SPD

"Ich will, dass Bayern bei der Energie- und Verkehrswende zum Vorreiter wird. Nicht nur für uns, sondern vor allem für unsere oberbayerische Heimat und die nachfolgenden Generationen, die hier leben werden", sagt Dominik Streit. Als besonders dringend für seinen Stimmkreis erklärt der 35-Jährige den Ausbau von Bus und Bahn: "Die Menschen müssen auch auf dem Land mobil bleiben." Auch die Wohnungsknappheit beschäftigt den SPD-Mann, der eben erst seine Doktorarbeit über die mittelhochdeutsche Dietrich-Epik abgegeben hat und aktuell im Servicecenter einer Starnberger Bank arbeitet. Die Menschen auf dem Land müssten sich "ihr Dach über dem Kopf auch in Zukunft leisten können". Das sichere nicht nur Arbeitsplätze in der Region, sondern ermögliche es auch, in jedem Alter in seiner vertrauten Umgebung leben zu können.

Susann Enders, Freie Wähler

Als Freie Wählerin stehe sie für eine nachhaltige Politik zugunsten der breiten Bevölkerungsmehrheit, so die 51-jährige Susann Enders. "Wir wollen bewährte Strukturen wie die regional stark vom Mittelstand geprägte Wirtschaft, unsere bäuerliche Landwirtschaft, die Natur, unsere Kultur, unser Brauchtum, die Sicherheit unserer Bürger und nicht zuletzt die flächendeckende Versorgung mit ortsnahen kommunalen Krankenhäusern, Geburtsstationen und Schulen bewahren." Aus Sicht der Krankenschwester, Musikerin und Kinderbuchautorin leide Weilheim-Schongau "unter einer Politik, die es bis heute nicht geschafft hat, für eine zwingend erforderliche, gezielte, menschenwürdige Integration der Flüchtlinge zu sorgen". Die Immobilienpreise seien aufgrund einer zu einseitigen Förderung der Ballungszentren und der anhaltenden Niedrigzinspolitik extrem gestiegen, der Pflegenotstand werde immer schlimmer, die Energiewende erfolge deutlich zu langsam. "Wir ersticken an immer mehr Bürokratie, das Schulsystem vermittelt zu viel Theorie und zu wenig Praxis." Ihre Partei biete für all diese Probleme Lösungsvorschläge.

Rüdiger Imgart, AfD

Rüdiger Imgart ist Rechtsanwalt in Weilheim und seit 2013 AfD-Mitglied. Als politisches "Ziel Nummer eins" benennt der 61-Jährige ein deutlich zweistelliges Wahlergebnis für seine Partei, um "eine schlagkräftige Opposition im Landtag" zu bilden und "die CSU-Alleinherrschaft" zu beenden. "Um die innere Sicherheit und das friedliche Miteinander in der bayerischen Heimat zu stärken, brauchen wir Grenzschutz, Stopp der illegalen Migration sowie den Ausbau von Polizei und Justiz." Für den Landkreis Weilheim-Schongau sieht der Vater von vier Kindern die Stärkung und Absicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit durch Ansiedlung von neuen Unternehmen und Ausweisung von Gewerbegebieten und Bauland als notwendig an. Im südlichen Landkreis müsse der Tourismus gefördert werden etwa durch ein Radwegenetz mit E-Lade-Stationen. Zudem fordert Imgart den Bau erschwinglicher Wohnungen und eine Verbesserung der Verkehrssituation.

Martin Zeil, FDP

Martin Zeil,62, liegt die Region als Spitzenstandort für den Mittelstand besonders am Herzen. "Handwerk und Landwirtschaft ausbauen, Kinderbetreuung schrittweise kostenfrei stellen und die digitale Infrastruktur für jeden zugänglich machen", lautet die Ansage des Rechtsanwalts und ehemaligen bayerischen Wirtschaftsministers. "Ich will dem Mittelstand, den freien Berufen und dem Handwerk wieder eine Stimme im Landtag geben." Konkret fordert Zeil, die Bahnstrecke München-Garmisch zweigleisig auszubauen und die S7 nach Geretsried zu verlängern. Anstatt einer "umweltzerstörender Umfahrung" will Zeil eine "Unterfahrung" Weilheims. Mehr innovative Betriebe und Gründer müssten angesiedelt, dieSchaffung von Wohnraum durch Unterstützung der Kommunen beim sozialen Wohnungsbau, der Abbau von Bürokratie und die Abschaffung der Grunderwerbssteuer für die erste selbst genutzte Immobilie angekurbelt werden. Außerdem tritt Zeil für eine Sicherung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung vor allem bei Geburtshilfe, Notfallmedizin, Psychiatrie und Pflege ein.

Rolf-Werner Podlewski, Die Linke

Der Direktkandidat der Linken will "in einer mitfühlenden, gerechten und friedlichen Gesellschaft leben". Dafür kämpfe er mit seiner Partei. Der Handelsfachwirt ist seit 1996 weltweit als Unternehmensberater für Energieversorger tätig. Die größten Probleme, auch im eigenen Stimmkreis, seien die Armut durch prekäre Beschäftigung und durch Kürzung von Sozialleistungen. Sichtbar werde das an der zunehmenden Inanspruchnahme von Tafeln im Landkreis. Daneben bezeichnet Podlewski den "dauernden Verkehrsinfarkt" im Landkreis als großes Problem. Seine konkreten Lösungsvorschläge: "Eine Aufhebung der Agenda 2010, ein Verbot sachgrundloser Befristung von Arbeitsverträgen sowie ein erhöhter und stringent einzuhaltender Mindestlohn würde die Armut lindern. Endlich eine ordentliche Anbindung an einen kostengünstigen ÖPNV würde die Notwendigkeit von individuellem Pendeln zur Arbeitsstätte vermindern."

Heiner Putzier, mut-Partei

Das Wahlversprechen von Heiner Putzier ist deutlich: "Für den Landkreis Weilheim-Schongau möchte ich erreichen, dass der regionale Bioanbau von Lebensmitteln durch Kleinbetriebe sowie neue Vermarktungskonzepte gefördert werden und der Landkreis sich auf den Weg begibt, pestizidfrei zu werden, keine neuen Massentierställe mehr zulässt sowie einen Plan entwickelt, wie bestehende Massentierställe geschlossen werden können." Der 65-jährige ehemalige Vertriebsmanager hält das Voralpenland für einen einzigartigen Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. "Wir sind auf dem Weg, diese Landschaft wie viele andere in Deutschland und Europa zu zerstören", so der Vater von sechs Kindern. Dabei sei neben dem ökologischen der ökonomische Wert zu bewahren, denn die Schönheit der Landschaft ziehe Menschen aus aller Welt an und müsse als Lebensraum seiner Bewohner zukunftsweisend und nachhaltig behandelt werden.

Maiken Winter, ÖDP

"Besonders wichtig ist mir der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, also Klima- und Naturschutz, denn ohne diese sind alle anderen Verbesserungen langfristig unwirksam", sagt die promovierte Biologin. Sie setzt sich für einen raschen, konsequenten Ausstieg aus fossilen Energien ein, einen "effektiven Preis auf CO₂", Gemeinwohlökonomie, die Stärkung der Bildung, eine Verbesserung der Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung von Altbeständen, eine stärkere Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft und ein Verbot der Einflussnahme von Firmen auf Parteien. Im Landkreis will sich die 50-Jährige zunächst auf die Verkehrspolitik und die Wohnungssituation fokussieren. "Statt Ausbau und Neubau von Straßen benötigen wir dringend eine verlässliche zweigleisige Zugverbindung nach München und ein durchgehendes Netzwerk von Fahrradwegen." Zusätzlicher Wohnraum solle zunächst durch Renovierung und Ausbau von leer stehenden Häusern bereitgestellt werden, um zusätzlichen Flächenverbrauch zu vermeiden.

Regina Schropp, Bayernpartei

"Als Landtagskandidatin für den Stimmkreis Weilheim möchte ich sowohl erreichen, dass die Besonderheit der Menschen, der Natur und Kultur gewahrt bleibt, als auch die Förderung einer familienfreundlichen Region", so Regina Schropp. Die Einzelhandelskauffrau ist aktuell auch als selbständige Lebensberaterin tätig. Um den Landkreis als familienfreundliche Region zu fördern, erachtet Schropp die Sicherung des Wirtschaftsstandortes, den Aus- und Aufbau regionaler Bildungseinrichtungen und die Schaffung attraktiver Freizeitangebote als besonders wichtig. Das größte Problem des Landkreises sehe sie in bezahlbarem Wohnraum. "Ich werde mich dafür einsetzen, dass Einheimischenmodelle weiterhin gefördert werden und der soziale Wohnungsbau vorangetrieben wird."

Maike Seewald, V-Partei³

Maike Seewald, 26 Jahre alt und Bürokauffrau in Weilheim, will sich insbesondere für eine umweltverträgliche Verkehrspolitik stark machen. Subventionen in der Agrarpolitik sollten ihrer Meinung nach "sinnvoller verteilt" werden und an die Produzenten von pflanzlichen Nahrungsmitteln gehen. Seewald will ein bedingungsloses Grundeinkommen, bessere Integration von Asylberechtigten, eine Vereinfachung der regulären Migration und "humane Geflüchtetenhilfe" sowie bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensgruppen ohne weitere Flächenversiegelung. Den knappen Wohnraum und das hohe Verkehrsaufkommen sieht Seewald als drängendste Probleme in ihrem Stimmkreis. "Für die Zukunft müssen Wohnraum und Infrastruktur effizient und visionär geplant werden, ohne unsere schöne Natur dabei immer weiter zu versiegeln." Sie denke dabei an einen gut ausgebauten und kostenfreien ÖPNV, Carsharing-Modelle und innovative Wohnkonzepte.

Carsten Pfuhl, Piratenpartei

Carsten Pfuhl, Jahrgang 1984, hat an der LMU München Japanologie und Geschichte studiert und sieht sich als Vertreter der "einzigen Partei, die sich aktiv für die Wahrung des Grundgesetzes, den Schutz der Privatsphäre, Transparenz des Staates und direkte Demokratie einsetzt". Die größten "und damit langfristig gültigen Probleme" für den Landkreis stellen aus Sicht des Steuerfachangestellten der Klimawandel und der zunehmende Wohnungsmangel in den Ballungszentren dar. Der Ausbau erneuerbarer Energien auch im privaten Bereich solle stärker gefördert, der Ausbau des öffentliche Nah- und Fernverkehrs vorangetrieben und Wohnungsbaugenossenschaften besser gefördert werden.