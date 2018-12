19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Weihnachtsprogramm Missa Pastoralis in der Mühlfeldkirche

Der Tölzer Mühlfeldchor trägt auch heuer wieder zum musikalischen Weihnachtsprogramm bei. Am Heiligen Abend, 24. Dezember, umrahmt er zusammen mit einem Bläserensemble die Seniorenmette in der Mühlfeldkirche (Beginn 16 Uhr). Am Mittwoch, 26. Dezember, führt er zusammen mit dem Mühlfeldorchester die Missa Pastoralis in C-Dur für Solo-Fagott und Solo-Trompete von Jakub Ryba auf. Zudem kommen "Ein Kind geboren zu Bethlehem", die "Weihnachtshymne" von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie "Tochter Zion freue dich" von Georg Friedrich Händel zur Aufführung. Beginn in der Mühlfeldkirche ist um 8.30 Uhr.