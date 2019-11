Der Verein "Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen" hat mit den Einzelhändlern der Stadt ein besonderes Gewinnspiel für die Adventszeit entwickelt. Auf der Handy-App "meinWOR" können die Teilnehmer insgesamt 20 Preise im Wert von mehr als 5000 Euro gewinnen. Das Besondere: Die meisten Gewinne können die Teilnehmer nicht allein behalten, sondern müssen sie teilen - mit einer Person ihrer Wahl. Der Adventskalender, mit dem die Einzelhändler "zum Jahresende Danke sagen wollen", wie Werbekreischefin Ingrid Schnaller erklärt, sei daher "ganz im Sinne von Weihnachten".

Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss sich die kostenlose App "meinWOR" herunterladen, die es im Applestore und auf Google Play für iOS- und Android-Geräte gibt. Wer dort auf der Startseite ein wenig nach unten durch die Liste scrollt, findet dort jeden Tag im Advent ein neues Gewinnfenster. Klickt man darauf, findet man eine E-Mailadresse, an die man mit Angabe des Namens eine Mail verschicken kann. Unter den Absender werden dann von der zweiten Adventswoche an jeweils montags sechs Gewinner gezogen.

Verlost werden vier Hauptgewinne, darunter ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von 830 Euro, ein Kofferset für die ganze Familie und Winterjacken der Marke "Liebling". Diese Produkte können die jeweiligen Gewinner dann einfach abholen. Die restlichen 16 Preise - jeweils Einkaufsgutscheine im Wert von 100 oder 200 Euro - müssen allerdings geteilt werden. Wird der Gewinner benachrichtigt, muss er eine Person benennen, mit der er teilen möchte und nicht verwandt ist. Voraussetzung ist: Die Gutscheine müssen zu zweit abholt werden. Der Beschenkte wird also automatisch zum Schenker und kann in der Weihnachtszeit jemand anderem eine Freude machen. "Jeder kennt einen in der Nachbarschaft, dem man etwas Gutes tun möchte, weil es ihm gerade nicht so gut geht", erklärt Ingrid Schnaller das Prinzip.

Gewinnmöglichkeiten gibt es von Montag, 2. Dezember, an jeden Tag bis Weihnachten - außer an den Adventssonntagen. Wer schon einen Preis gewonnen hat, kann nicht an weiteren Verlosungen teilnehmen. Mitmachen dürfen aber nicht nur Wolfratshauser, sondern alle Nutzer der Handy-App, die die Firma "City Points" in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfratshausen und dem Werbekreis entwickelt hat. Für den Verein und die Einzelhändler ist die Aktion freilich auch mehr als eine nette Geste. Schließlich hoffen die Initiatoren, mit dem Gewinnspiel möglichst viele neue Nutzer für ihre App zu gewinnen. Befürchten müssen die Teilnehmer nichts, wie Ernst Gröbmair vom Werbekreis-Vorstand betont: "Wir sammeln keine Daten oder geben sie weiter. Namen und E-Mailadressen werden nach dem Gewinnspiel gelöscht."