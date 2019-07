25. Juli 2019, 21:47 Uhr Wegen Waldsommerfest CSU-Stammtisch fällt aus

Der Stammtisch der CSU Geretsried am Sonntag, 28. Juli, fällt wegen des Waldsommerfests aus. Das teilt der Vorsitzende Ewald Kailberth mit. Der nächste Stammtisch findet am Sonntag, 25. August, beim Gasthof Neuwirt in Gelting statt. Beginn ist um 10 Uhr.