9. April 2019, 21:47 Uhr Wegen Straßenarbeiten Bad Tölz sperrt Krankenhausstraße

Die Stadt Bad Tölz sperrt die Krankenhausstraße während der Bauarbeiten am Gehsteig rund um die Südschule. Entgegen des ursprünglichen Plans sei dieser Schritt unumgänglich, teilt Bürgermeister Josef Janker (CSU) mit. Man habe erkennen müssen, "dass wir die Sicherheit der Autofahrer in Anbetracht des Zuschnitts der Baustelle nicht gewährleisten können". Die Straße ist deshalb von diesem Mittwoch, 10. April, an zwischen den Hausnummern 37 und 43 für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Karwendelstraße und die Sonnleitenstraße. Um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, wird derzeit ein zwei Meter breiter Gehweg zwischen der Einmündung An der Osterleite und der Südschule angelegt. Gegenüber der Schule errichtet die Stadt zusätzlich zwölf Kurzzeitparkplätze für Eltern, die ihre Kinder bringen oder abholen. Läuft alles reibungslos, soll die Krankenhausstraße am Mittwoch, 18. April, wieder freigegeben werden. Passanten können den Fußweg nördlich des Alten Krankenhauses nutzen.