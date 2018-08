15. August 2018, 21:53 Uhr Wegen Sauberkeitsregeln Schlägerei in WG

Streit in Wohngemeinschaft in Münsing artet aus

Das Zusammenleben in einer WG ist nicht immer einfach. Der eine ist den anderen zu laut, der nächste wäscht sein Geschirr nicht ab, und so fort. Zu einer Schlägerei wegen mangelhafter Sauberkeit kam es am Montag unter drei jungen Bewohnern einer WG in Münsing, die in dieser Konstellation erst seit zwei Wochen zusammenleben. Der Streit entzündete sich der Polizei zufolge daran, dass sich ein 26-Jähriger nicht an die vereinbarten Regeln hielt. Er geriet deshalb in ein kurzes, aber heftiges Wortgefecht mit einem 27 Jahre alten Mitbewohner. Dabei rastete er aus und schlug seinem ein Jahr älteren Kontrahenten mit den Fäusten gegen den Kopf. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und ein Hämatom am linken Auge. Der Angreifer flüchtete aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße, kam allerdings nicht weit. Streifenpolizisten aus Wolfratshausen und Geretsried fassten ihn in der Nähe des Hauses und nahmen ihn für kurze Zeit fest. Der 26-Jährige wird sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen.