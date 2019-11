Die Waagen der WGV müssen nach 30 Jahren im Einsatz saniert werden, was mit Einschränkungen im Betrieb verbunden ist. Das teilt die WGV in einer Pressemeldung mit. In dieser Woche wird im Entsorgungszentrum Am Vorberg in Greiling mit der Sanierung der Waagen begonnen. Großanlieferungen, die gewogen werden müssen, können deshalb von Dienstag, 5. November, bis einschließlich Donnerstag, 7. November, dort nicht abgefertigt werden. Ob alternativ in Quarzbichl angeliefert werden kann, kann bei der Abfallberatung unter der Telefonnummer 08179/ 933 33 und -35 erfragt werden. Kleinanlieferungen sind jedoch möglich. Ab November gilt in Greiling zudem die Winter-Öffnungszeit, somit ist montags geschlossen.