30. August 2018, 22:18 Uhr Wegen der Witterung Königsdorfer Flugfest verschoben

Ursprünglich war das beliebte und traditionelle Flugplatzfest auf dem Königsdorfer Segelflugplatz für dieses Wochenende, 1. und 2. September, angesetzt. Nun muss das Spektakel allerdings aufgrund der schlechten Wetteraussichten um eine Woche verschoben werden. Nach Angaben der Veranstalter soll es nun am darauffolgenden Wochenende, 8. und 9. September, stattfinden. Dann hoffentlich trockenen Fußes soll ein umfangreiches Programm rund um die Fliegerei geboten werden. An beiden Tagen starten bereits um zehn Uhr Piloten, die Besuchern einen Rundflug über die Heimat ermöglichen. Dabei können Interessierte zwischen Motor-, Segelflugzeugen, Hubschraubern oder Ultraleichtflugzeugen wählen. Für Gäste, die lieber am Boden bleiben, gibt es Kunstflugvorführungen mit Motor- und Segelflugzeugen. Ein Infostand bietet Wissenswertes über die Fliegerei. Für die Kinder findet unter anderem ein Papierfliegerwettbewerb statt, bei dem jedes Kind einen Preis bekommt. Höhepunkt wird das mittlerweile traditionelle Feuerwerk samt musikalischer Untermalung am Samstagabend sein.