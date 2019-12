Wegen der Weihnachtsfeiertage beginnt die WGV Quarzbichl schon am Samstag, 21. Dezember, mit der Tonnenleerung. Diejenigen, deren Tonnen also sonst immer am Montag abgeholt werden, sind dieses Mal schon am Wochenende dran. Auch alle anderen Leerungen verschieben sich nach vorne. Betroffen sind von den Änderungen nahezu alle Kommunen im Landkreis. Die genauen Abholzeiten kann man im Internet unter wgv.cubefour.de einsehen.