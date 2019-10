Wegen Bauarbeiten wird die Tölzer Stadtbücherei an der Hindenburgstraße zwei Wochen lang geschlossen. Die Leser können die Räume von Dienstag, 5. November, bis einschließlich Samstag, 16. November, nicht benutzen. "Während dieser Zeit müssen dringend nötige Elektroarbeiten im Zusammenhang mit Brandschutzbestimmungen ausgeführt werden", erklärt Falko Wiesenhütter, Geschäftsführer der Stadt. Dies gehe mit erheblichem Staub und Schmutz einher, weshalb eine Schließung der Bibliothek unumgänglich sei. Die Kurbücherei an der Ludwigpromenade bleibt hingegen geöffnet - von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr, außerdem montags, mittwochs und freitags von 15 bis 17 Uhr. Lediglich am Mittwoch, 6. November, ist auch die Kurbücherei zu, weil an diesem Tag die Tölzer Leonhardifahrt stattfindet. Weitere Informationen sind unter Telefon 08041 / 79 68 73 zu bekommen.