7. Juli 2019, 21:24 Uhr Wegen akuter Bedrohung SEK-Einsatz in Wolfratshausen

Nachdem ein Familienstreit eskaliert ist, ist am Sonntagnachmittag das Spezialeinsatzkommando Südbayern, kurz SEK, zu einem Einsatz nach Wolfratshausen ausgerückt. Am Erlenweg war es nach Angaben der Beamten nötig geworden, die Spezialisten aus München dazu zurufen, weil ein 20-Jähriger seine Mutter ernstlich bedrohte. Der Polizei zufolge hatten die Beamten konkrete Anhaltspunkte, dass sich der junge Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Mutter konnte schließlich unverletzt das Haus verlassen. Der 20-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingewiesen.