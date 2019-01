7. Januar 2019, 21:50 Uhr Wechsel nach nur einem Jahr Neue Wirte am Bergkramerhof

Nach gerade einmal einem Jahr hat der Gasthof am Bergkramerhof in Wolfratshausen neue Wirte: Sandor und Tina Nemeth werden die Gaststätte von Mitte Januar an führen, teilt der Präsident des Golfklubs Josef Hingerl mit. Erst im November 2017 hatte der Brasilianer Ubirajara Almeida das Lokal auf dem Klubgelände übernommen. Der 56-Jährige wird nach Angaben Hingerls nun in Niederbayern in der Gastronomieberatung arbeiten. Zwar sei er zufrieden mit Almeidas Arbeit gewesen, sagt Hingerl. Es sei ihm jedoch nicht gelungen, genug Nichtmitglieder in das idyllisch gelegene Lokal zu locken. Das sollen die Nemeths nun ändern. Die Kleinfamilie, die bereits auf das Gelände gezogen ist, hat jedenfalls reichlich Erfahrung in der Gastronomie: Sandor Nemeth hat 18 Jahre lang Lokale in Starnberg geführt - das "Sowieso" an der Bahnhofstraße und das "Absofort" an der Brunnangerhalle. Am Freitag werde er mit den neuen Wirten das Konzept für das Lokal besprechen, teilt Hingerl mit. Regionale Produkte sollen auf der Speisekarte eine besondere Rolle spielen.