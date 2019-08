20. August 2019, 21:31 Uhr Wechsel in Wolfratshausen Kreisklinik bekommt neuen Chef

In der Kreisklinik Wolfratshausen endet mit diesem Jahr eine Ära: Geschäftsführer Hubertus Hollmann geht nach fast drei Jahrzehnten an der Spitze des Krankenhauses in Altersteilzeit. Hollmann war seit Oktober 1992 zunächst als Verwaltungsleiter und seit 2002, nach der Umwandlung des Kreiskrankenhauses in eine gemeinnützige GmbH, als Geschäftsführer tätig. Für ihn übernimmt zum 1. Januar 2020 nun Ingo Kühn die Geschicke im Kreisklinikum.

Kühn war seit Juni 2016 stellvertretender Geschäftsführer. Seit Dezember 2016 bekleidet er den Posten des Prokuristen. Als solcher war Kühn auch eng in die Strategieentwicklung mit eingebunden. In der "höchst anspruchsvollen Situation", in der sich das Haus befinde, so Josef Niedermaier (Freie Wähler), der als Landrat zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Klinik ist, habe man jemanden finden müssen, der sich mit den komplexen Erneuerungsprozessen im Krankenhaus auskenne. Deswegen habe man auch davon abgesehen, die Stelle öffentlich auszuschreiben. Kühn stehe für "Kontinuität und Vertrauenswürdigkeit", so Niedermaier.