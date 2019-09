Auf dem Penzberger Volksfest, das am Freitagabend eröffnet wurde, können sich die Traditionalisten im Publikum auf ganz althergebrachte Weise vergnügen. In einem bunten Kettenkarussell zum Beispiel. Oder auf einer überdimensionierten "Kirta-Hutschn". Etwas Ungewöhnliches sind heuer hingegen die "Waterballs". Dabei werden kleine und große Gäste in einen Klarsichtballon verfrachtet, in dem sie auf einem Wasserbecken laufen oder sogar Saltos schlagen können.