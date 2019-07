19. Juli 2019, 22:33 Uhr Wasserwacht lädt ein Bootstaufe am Walchensee

Die Wasserwacht Bad Tölz feiert an diesem Samstag, 20. Juli, eine besondere Taufe und lädt die Bevölkerung dazu ein, zum Walchensee zu kommen und mitzufeiern. Die Retter haben nämlich kürzlich ein neues Einsatzboot erhalten, dass an diesem Tag an der Station der Wasserwacht Niedernach feierlich eingeweiht werden soll (Parkmöglichkeiten und Zugang über Parkplatz P 11). Wie die Mitglieder in einer Pressemeldung erklären, beginnen die Feierlichkeiten zur Bootstaufe um 14 Uhr. Den Gottesdienst und die Segnung des neuen Einsatzfahrzeugs der Wasserwacht wird der Jachenauer Pfarrer Chummar Gracious Naralakkattukunnel vornehmen.