Die Polizei warnt vor Betrügern, die derzeit verstärkt in der Region ihr Unwesen am Telefon treiben und sich dabei als Polizisten ausgeben. So riefen am Montagmittag falsche Polizeibeamte bei mehreren Wolfratshausern an. Laut Bericht bekam ein Anwohner der Winibaldstraße gegen 12.45 Uhr einen solchen Anruf. Der Wolfratshauser reagierte allerdings schnell und informierte den Polizeinotruf. Eine Frau aus der Angerstraße wiederum wurde innerhalb kürzerer Zeit, zuletzt gegen 13.25 Uhr am Montag, gleich dreimal von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Anrufer gab sich als ein Herr Meisner aus und unterdrückte seine Telefonnummer. Auch sie erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Einsatzzentrale über die Rufnummer 110. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die echte Polizisten niemals telefonisch jemanden auffordern, Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben. Meist geben die Betrüger vor, die Wertsachen wegen eines angeblich bevorstehenden Einbruches in Sicherheit bringen zu müssen oder versuchen, ihren Opfern Angaben über die Vermögensverhältnisse zu entlocken. Beim kleinsten Verdacht sollte das Gespräch beendet und die 110 gewählt werden.