25. April 2019, 22:15 Uhr Wandertour Blaubergrunde des DAV Wolfratshausen

Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV)

veranstaltet am Sonntag, 28. April, eine Bergwandertour mit dem Titel "Blaubergrunde". Nach der Abfahrt um 6.30 Uhr beginnt die Tour in Wildbad Kreuth. Von dort geht es erst zu den Siebenhütten und dann weiter in die Wolfsschlucht. Anschließend folgt ein Aufstieg mit ein paar Kraxelstellen. Danach steht eine Kammwanderung bevor. Vom Predigstuhl bis zur Halserspitz führt der Weg. Hinab geht es auf einem anderen Weg, so dass sich eine Runde ergibt. Eine Teilnehmergebühr fällt nicht an. Nähere Informationen bei Maria Müller, Telefon 0177/3436176 oder E-Mail hundefreak.filou@web.de