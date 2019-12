Ein 59-jähriger Münchner ist beim Wandern am Brauneck tödlich verunglückt. Der Mann war am Freitag mit seiner Frau auf dem Höhenweg über das Brauneck Richtung Bergbahn unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr an einer schmalen Stelle ausrutschte und rund 100 Meter tief in den sogenannten Zirkuskessel stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Da die Ehefrau kein Handy bei sich trug und keine Möglichkeit sah, zu ihrem Mann abzusteigen, rief sie laut um Hilfe. Eine Gruppe Kletterer wurde darauf aufmerksam und wählte den Notruf. Wanderer, die sich in der Nähe befanden, begannen umgehend, den Abgestürzten zu reanimieren - und setzten diese Versuche bis zum Eintreffen der im Hubschrauber Christoph Murnau eingeflogenen Rettungskräfte und der Bergwacht Lenggries fort. Alle Bemühungen blieben jedoch erfolglos; die Retter konnten nur noch den Tod feststellen. Die Ehefrau wurde per Helikopter geborgen und im Tal vom Kriseninterventionsteam der Bergwacht betreut.