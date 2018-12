7. Dezember 2018, 22:03 Uhr Wallfahrtskirche St. Leonhard Stimmungsvoller Nachmittag

Einen stimmungsvollen Nachmittag in der Wallfahrtskirche St. Leonhard verspricht der Verein zur Erhaltung der Leonhardikirche in Dietramszell am Sonntag, 9. Dezember. Von 14 Uhr bis 17 Uhr locken vorweihnachtlichen Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen zu jeder vollen Stunde. Um 14 Uhr spielen die Jungen Musikanten geleitet von Steffi Westermeier, gefolgt von den Raßhofer Geschwistern und dem Duo Quirin Bichlmeier und Ludwig Heinz. Um 16 Uhr findet eine Andacht mit Diakon Hermann Vollmer statt, begleitet vom Dietramszeller Zithertrio und Sophie Hurler an der Harfe. Der Eintritt ist frei.