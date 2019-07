28. Juli 2019, 13:51 Uhr Kochel am See Taucher im Walchensee vermisst

Seit Samstag wird ein 52-jähriger Taucher im Walchensee vermisst. Angehörige und Freunde werden durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Von Claudia Koestler

Seit Samstag wird ein 52-jähriger Taucher im Walchensee vermisst. Wie die Polizei mitteilt, machte eine Gruppe von drei befreundeten Tauchern am Samstag einen Tauchgang im Walchensee. Dieser war an der sogenannten Galerie für zwei Stunden und einer Maximaltiefe von 120 Metern geplant. Beim Auftauchen verloren sich die Männer in einer Tiefe von 90 Metern aus den Augen. Als der 52-jährige erfahrene Taucher aus dem Landkreis Erding nicht an die Oberfläche zurückkehrte, verständigten seine Freunde gegen 15.20 Uhr die Wasserrettung über die Rettungsleitstelle.

Eine sofort eingeleitete Suche mit Booten und Tauchern der Wasserwacht Walchensee, Bad Tölz und Krün sowie eines Polizeihubschraubers blieb am Sonntag ergebnislos. Die Suche gestaltet sich laut Polizei aufgrund der Tiefe und Strömungen äußerst schwierig, wird aber mit entsprechender technischer und personeller Unterstützung fortgesetzt. Angehörige und Freunde wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.