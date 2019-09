Der Ortsverband der Grünen diskutiert über sein Programm für den Kommunalwahlkampf. Dies ist ein Punkt auf der Agenda der Jahresversammlung mit Vorstandswahl am Montag, 16. September, von 19.30 Uhr an im Wirtshaus Flößerei. Die Grünen hoffen auf Ideen und Impulse. "Die Klimakrise, die zugleich eine Krise der Artenvielfalt und des Wirtschaftssystems ist, wird uns sehr beschäftigen", heißt es in der Einladung. "Wir müssen kommunal und gesellschaftspolitisch in diesen kommenden sechs Jahren radikal umsteuern." Dafür seien Mitstreiter auf der kommunalen Ebene, für den Stadtrat und den Kreistag gesucht. Die Veranstaltung ist öffentlich.