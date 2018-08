12. August 2018, 21:57 Uhr Wahlkampf zur Festwoche Aiwanger in Lenggries

Die Festwoche in Lenggries nutzen die Freien Wähler für eine Wahlkampfveranstaltung: Am Mittwoch, 15. August, stellen die Freien Wähler im Stimmkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau ihre Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober in Bayern vor. Von 15 Uhr an halten Kreisrätin Susann Enders und der Landrat für Weilheim-Schongau, Toni Speer, sowie der Landtagsabgeordnete Florian Streibl und der Bezirksrat für Bad Tölz - Wolfratshausen, Konrad Specker, Reden auf der Bühne des Festzeltes. Auch der Landesvorsitzende Hubert Aiwanger ist an diesem Tag vor Ort und will das Wahlprogramm der Freien Wähler Bayern erläutern.