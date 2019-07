11. Juli 2019, 22:08 Uhr Wahl zum Rathauschef Duell in Benediktbeuern

Hanns-Frank Seller und Toni Ortlieb wollen beide Bürgermeister werden

Von Florian Zick, Benediktbeuern

Nach dem überraschenden Tod von Hans Kiefersauer im März bekommt Benediktbeuern am Sonntag wieder einen Bürgermeister. Im ersten Wahlgang vor knapp zwei Wochen konnte sich keiner der Kandidaten mit der notwendigen Mehrheit durchsetzen. Deswegen treten am Wochenende Hanns-Frank Seller (CSU) und Toni Ortlieb (Benediktbeu-rer Bürgervereinigung) in einer Stichwahl gegeneinander an.

Als leichter Favorit geht Seller ins Rennen. Der 59-Jährige hat im ersten Wahlgang gut 43 Prozent der Stimmen bekommen. Trotzdem erwarten alle Beteiligten einen sehr knappen Ausgang. Denn zum einen haben bei der Wahl vor zwei Wochen nur 68 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Gut möglich, dass nun beim entscheidenden Wahlgang mehr Leute an die Urne gehen. Und zum anderen hat Rudi Mühlhans, der mit 26 Prozent in der ersten Runde ausgeschiedene Kandidat der Freien Bürgerliste Miteinander, nach seinem Scheitern eine klare Wahlempfehlung für Ortlieb abgegeben.

Mühlhans und Ortlieb sind sich programmatisch recht nahe. Bezahlbarer Wohnraum, mehr Kita-Plätze, eine Dorferneuerung und ein Wechsel an der Rathausspitze - das waren gemeinsame Ziele. "Es wäre natürlich schön, wenn ich das Mühlhans-Lager jetzt für mich gewinnen könnte", sagt der 45 Jahre alte Ortlieb. Nach den gut 30 Prozent im ersten Durchgang könnte es für ihn dann tatsächlich mit dem Chefsessel im Rathaus klappen.

Auch Kontrahent Seller rechnet mit einer engen Entscheidung - zumal die Gegenseite in den vergangenen beiden Wochen nun auch verstärkt die CSU-Karte gespielt habe. Es sei ein probates Mittel, auf die CSU zu schimpfen, sagt er. "Die Bandagen sind jedenfalls spürbar härter geworden", so Seller, der seit fünf Jahren Zweiter Bürgermeister ist und nach Kiefersauers Tod kommissarisch die Gemeindegeschäfte geleitet hat. Er geht also mit einem gewissen Amtsbonus in den entscheidenden Wahlgang.